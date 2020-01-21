特朗普唱好！目前是樂觀的時候　教其他國家咁做...

世界經濟論壇正式於周二(21日)起開始，外國傳媒報道，美國總統特朗普繼續宣揚其「美國優先」策略！他又期待與英國談判新的貿易協議，敦促歐洲採用美國的能源供應，更指「目前是樂觀的時候，而不是悲觀的時候」。他又稱，雖然美國聯儲局加息速度過快，減息速度過慢，但美國經濟仍取得了較高的增速。

他在發表講話時提到，由美國的繁榮是世界上不可否認的、空前的、無與倫比的！美國實現了這驚人轉變，不是通過對少數幾個政策進行微小改變，而是採取了一種完全以美國工人福利為中心的全新方法。

他說：「我們在稅收、貿易、監管、能源、移民、教育等方面做出的每個決定，都集中改善美國人的生活。只有政府將本國公民放在首位，人民才能充分投資於國家未來。」

他表示，正因上述政策，導致與中國、歐盟和墨西哥等長期經濟夥伴發生激烈的貿易戰，但同時伴隨着美國經濟增長好過預期，以及失業率處於歷史低位和股市持續穩定的紀錄。

因此，他說：「我今天就敦促其他國家效仿我們為榜樣，使您的公民從官僚機構的沉重負擔中解放出來。您必須按照自己的方式經營自己的國家。」

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