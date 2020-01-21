【零售浩劫】包浩斯擬關閉內地全部店舖 台灣減逾半
2020年01月21日 19:53
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包浩斯國際(00483)公布，決定盡快關閉中國內地全部零售店舖，以及截至2021年3月31日止年度前減少台灣逾半數零售店舖。相關地區的管理團隊將迅速與相關店舖業主展開磋商，以有序及時地關閉店舖，惟關閉各個別商店的確實時間視乎於與個別業主進行磋商結果而定。
集團近年於中國內地及台灣的表現一直未如理想，截至2018年及2019年3月31日止連續兩個財政年度，以及截至2019年9月30日止6個月均錄得虧損。
截至2019年9月30日止6個月，集團來自中國內地及台灣分部的營業額分別佔綜合營業額約14.4%及13.9%。於2019年12月31日，集團於中國內地經營21間店舖及於台灣經營65間店舖/專櫃。
為改善於中國內地及台灣表現，集團近年已採取措施加強零售管理控制、重組產品組合及實施各種營銷策略以帶動銷售額。不幸地，業績仍未如理想。關閉店舖將導致裁減共約400名僱員。
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