【零售浩劫】包浩斯擬關閉內地全部店舖　台灣減逾半

集團近年於中國內地及台灣的表現一直未如理想，截至2018年及2019年3月31日止連續兩個財政年度，以及截至2019年9月30日止6個月均錄得虧損。

截至2019年9月30日止6個月，集團來自中國內地及台灣分部的營業額分別佔綜合營業額約14.4%及13.9%。於2019年12月31日，集團於中國內地經營21間店舖及於台灣經營65間店舖/專櫃。

為改善於中國內地及台灣表現，集團近年已採取措施加強零售管理控制、重組產品組合及實施各種營銷策略以帶動銷售額。不幸地，業績仍未如理想。關閉店舖將導致裁減共約400名僱員。

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