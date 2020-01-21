全球經濟復甦可期？巴克萊料石油需求大增

僅管國際貨幣基金組織(IMF)指受累於印度經濟困局，下調今年全球經濟增長預測。惟巴克萊卻指因應全球經濟活動將回升，將2020年石油需求增長由去年的每日90萬桶大增至140萬桶。

巴克萊認為，需求增長動能主要來自於亞洲及拉丁美洲的新興市場國家，當中很大部分將來自於印度，預估印度2020年石油需求將較2019年增加每日25萬桶。

油價方面，巴克萊預估2020年布蘭特原油價格為每桶62美元，紐約期油價格為每桶57美元，均與之前預估相同。

該行認為，對於油市來說，這是前所未有的情況，因為市場已經習慣石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的產量更加清晰可見，以及關鍵成員沙特近乎無條件維持市場均衡的決心。

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