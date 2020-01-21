避險情緒刺激黃金受捧　高盛三大理由籲投資者持有

武漢肺炎疫情擴散，加上國際貨幣基金組織(IMF)下調全球今年經濟增長預測，避險資產包括黃金、日圓再受追捧。高盛提出投資者持有黃金的三大理由，包括地緣緊張局勢、去美元化趨勢，以及投資下降導致儲蓄過剩。

現貨金價周二(21日)曾漲0.51%至最高每安士1,568.67美元，惟高位遇阻力，一度掉頭倒跌0.52%，低見1,552.7美元。另一最近熱炒的貴金屬鈀金更出現明顯調整，周二曾急跌101.32美元或3.98%，低見每安士2,443.68美元，較周一紀錄新高2,577.27美元，回落超過5%。

不過，高盛環球商品研究主管柯里在訪問中指出，黃金是應對地緣政治風險很好的對沖工具，相信可支持該行1,600美元的金價預測。他亦指，今年價格累升逾兩成的鈀金在全球供應仍短缺下，依然有潛力挑戰3,000美元水平，惟之後料向下。

事實上，美國實質利率(即扣除通脹因素後的利率)最近降至負數，創2012年底以來低位，降低持有黃金等不能產生利息收入資產的機會成本，令包括瑞士銀行在內的大行及市場人士看好黃金的價值。

另外，中國黃金協會周二公布，去年國內黃金消費量減少12.91%至1,002.78噸，主要反映經濟下行壓力及金價於下半年上漲，去年國內黃金產量亦減少5.21%至380.23噸。

匯市方面，人民幣周二受疫情消息拖累而急挫，在岸人民幣瀉452點子，收報6.9065兌每美元，交易員更普遍認為，人民幣在農曆新年前後有進一步貶值空間，或低見6.92至6.93水平，即每百港元兌近89元人民幣。

資金流入日圓避險，刺激其匯價最多升0.26%至109.89兌每美元，每百日圓高見7.0738港元；反觀較受中國經濟前景影響的韓圜收市挫0.78%，為亞太區最傷，報1,167.07兌每美元。

澳新銀行駐新加坡研究主管Khoon Goh解釋，投資者因應武漢疫情擴散而沽出人民幣，尤其是近期人民幣獲利盤湧現，繼而觸發亞洲貨幣遭拋售。他又認為，一旦疫症蔓延至其他亞洲國家並打擊旅遊業，區內貨幣將更加脆弱。

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