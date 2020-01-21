理財Campus：四招學做精明「債主」

債市火熱，香港零售投資者以至全球機構性投資者均喜歡做債主，背後的主因是希望「印印腳」收債息度日！是次邀請到多年前已開始鑽研債券投資，甚至把債券槓桿化，成功將利息擴大數倍的專業投資者，分析現時債券是否值博，以及分享揀債的四個竅門。

星匯資本(集團)執行董事兼首席投資總監陳建中(Starman)，靠着槓桿債券及房地產投資信託基金(REITs)的智慧組合，令自己的身家升值多倍，由小散戶昇華至資產值最少100萬美元(約780萬港元)的私人銀行客仔！想當年這個想法十分有效，但又能否套用於現在的市況呢？

首先，大家近年不時聽聞有機構投資者瘋搶負息債，究竟所謂何事？Starman直指，機構投資者的部署與小戶不同，一方面不少退休基金擁有大量現金，有必要把現金用來投資，若然存放於部分歐洲銀行，不但沒有利息收，反過來要扣利息。如今仍有丹麥、瑞士、日本及歐洲央行實行負利率，存款於相關銀行變相要扣息，部分甚至被徵費。這些機構投資者若需要持有某種貨幣，寧可投資於相關債券，至少可以在較長時間內掌握資產變化，亦不用被額外徵費。

近年債券渴市，孳息率也被拖低。他指，投資債券收息及到期收回本金的概念仍是增值之道，零售投資者只需按個人目標及風險部署，且如今可發掘利息吸引的債券，但息口已不及當年。

他提出選債的條件，第一為了降低風險，應選三年期或以內的債券；第二是留意發債企業的資產負債表，過往還債的紀錄。再者，企業有實質的資產支持，且資產要多元化及流動性高，例如地產公司賣樓後可套現，其資金流動性較高；最後，投資者須謹記高息必定換來高風險，內房債提供高逾六、七厘甚至更高息，風險必然較高。

至於他數年前把債券抵押再買債的槓桿式投資，他教路，息差宜有2.5至3倍才可考慮槓桿操作，舉例若果閣下抵押A債券的借貸利息為兩厘，則B債券的利息至少要有5厘！

若想賺更多息差，則宜盡力提升個人為私人銀行客仔，其時便可享受低於兩厘的借貸利息。

最後，他亦提醒，雖然內房債息高，但不宜運用槓桿操作，因為內房債本身的違約風險已相對高，加上槓桿效應的話，便會令風險倍增。總結來說，以風險換取回報，很多時候未必值得，潛在回報率應是自己可以計算得來，以及可以掌握的結果！

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●投資者認購有咩方法？

債券投資普及化，小投資者一樣可以購買債券，但相對大戶的債券選擇為少，且債券抵押再融資的利率亦不吸引，難以賺息差。

滙豐銀行提供債券分銷服務，入場費相當低，主要視乎不同種類及貨幣而定，如Google母公司Alphabet於2024年到期的債券，以及由蘋果公司(Apple Inc.)發行的不同年期債券，入場費同為2,000美元(約1.56萬港元)，但留意網頁內只顯示票息，二手債券投資者宜查詢賣出孳息率，以掌握落袋的實際回報。

若想認購一手市場債券，可考慮fundsupermart銷售平台，非專業投資者最低認購額為50萬元或其等值，亦可購入高息內房債，惟通常認購期很短。此外，平台亦提供二手市場債，最低認購額為5,000美元(約3.9萬港元)，但選擇較少。

至於想把債券進行抵押槓桿投資的投資者，則可以透過京華山一證券及美國金融投資平台盈透證券(Interactivebrokers，簡稱I.B.)進行，但如今的融資利率亦不低，以I.B.為例，初始的10萬美元保證金貸款利息為3.05厘，借貸愈多，利率愈低，並以混合利率計算。前者的債券入場費一般為20萬美元(約156萬港元)，換言之，要把債券進行融資，先要有高額的認購。Starman更指，若成為私人銀行投資者(一般開戶要求為100萬美元)，則抵押利率低於兩厘，賺取息差便更可取。

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