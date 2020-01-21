【財經評論】屋漏兼逢連夜雨　投資者自求多福

國際局勢風起雲湧之際，沒料到內地武漢肺炎疫情迅速擴大，全球市場為之震盪，避險情緒升溫，故見資金霎時停泊在油市和金市，以規避股、債崩盤風險。與此同時，香港正面對外資流走和經濟大蕭條的威脅，偏偏港府在禍不單行的情勢下，處事輕描淡寫，老神在在，實令港人寢食難安！

雖然中美已簽署首階段貿易協議，但很明顯僅屬權宜之計，第二階段談判將觸及更深層次矛盾，不確定因素揮之不去。至於中東局勢，縱使近期被市場忽略，惟美伊關係顯然難以修補，短暫平靜不等於和平。近日傳來利比亞原油生產基地因軍事封鎖而關閉，油價反彈後未見大回，金價亦相對堅挺，事出必有因。

更重要的是，武漢肺炎疫情一旦確認失控，定必影響正常經濟民生，將打亂中國的「內需牌」，須知道去年消費佔中國經濟增長比重達六成，而中國經濟增長又佔全球逾16%，加上港人對當年沙士災難記憶猶新，足見港股周二(21日)急挫800點，正正反映投資者的憂慮。

觀乎香港目前情勢千瘡百孔，來不及修補之餘，更「屋漏兼逢連夜雨」，在主權評級被下調的連鎖效應下，昨日有兩家大型本地銀行和公共運輸機構被降信貸評級，負面影響可謂立竿見影。聯合國近日就指出，去年香港的海外直接投資(FDI)大幅下滑47%。若今次防疫又處理失當，不但本地旅遊、零售和商用物業市道雪上加霜，更勢必進一步打擊外資對香港經濟和管治的信心，加速人、財流失，看來經濟陷入大蕭條的日子不遠矣。

事實上，當前香港資產價格主要靠內地資金支持，僅能暫時抵銷外資流走的影響，各行各業早已陷困，單靠熱錢充撐的平靜，實難掩虛弱的底子！更何況如今中國面對新的困難，只怕以中資為主的港股首當其衝，熱錢一退，長期外資持續撤離的負面影響將更凸顯，經濟絕不能像2003年沙士後靠內地力量迅速復甦。

由此可見，政府管治如能適應任何突變，不僅是安定民心、穩定社會的需要，也是經濟活動得以持續的基礎。遇到問題只埋怨別人，甚至諉過於人，未及時針對問題作補救、未善用資源有所作為、未設定成效目標，正是今時今日香港沉淪的底因！繼去年被冠以「動亂之都」之名後，若今年換來「疫埠」惡名，國際形象必直插谷底，何談服務型經濟，更何求經濟復甦？難道真的衰開有條路？投資者只能自求多福。

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