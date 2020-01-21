估中87股災大鱷：目前似1999年初　惟沽貨時機未到

外國傳媒報道，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)最新表示，目前股市狀況讓他回想起1999年的「牛市末段瘋狂」，巨大升浪最終將以泡沫爆破告終。

他說：「我們正經歷史上最瘋狂的貨幣政策及財政政策，實在太爆炸性，這令我回憶起1999年初的很多往事。在1999年初，我們的核心通脹僅1.6%，基本通脹2.3%，與目前一模一樣。不同的是當年聯儲局利率處於4.75厘，目前僅1.62%左右；當年美國政府擁有財政盈餘，目前則財赤5%...無疑是瘋狂的時候。」

若是如此，目前是沽貨時候嗎？他認為時機未到，牛市的升浪通常會遠超估計。

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