日本便利店數量首錄下跌　佐證人口危機

外國媒體報道，截至2019年底日本共有約55,620家便利店，按年減少123家，是自2005年有統計以來首次錄得減少。

報道指，便利店減少的原因可能是因為便利店數量太多，同行間的競爭過於激烈。此外，因人手不足導致愈來愈難以確保員工數目，由此帶來的新店數量控制以及營業時間調整等，都被看作是便利店減少的原因之一。

事實上，日本多年來面對人口老化，勞動力不足的問題，引致經濟增長長期低迷，日本人即使已屆退休之齡仍難退下來。

早前有調查顯示，37%日本人想工作到70歲以上，該比例較上次調查相比增加了9%。其中，有16%受訪者表示，想工作到75歲以上；有21%想要工作到70至74歲；有26%想工作到65至69歲者；想工作到日本法定年齡60至64歲左右的受訪者佔14%；想工作到59歲以下的最少，僅有4%。

調查也發現，愈接近退休年齡階段的人，愈希望不退休。有45%年齡達70歲區間的受訪者回答「想工作到70歲以上」時，表示願意繼續工作；60歲區間佔54%；30至50歲區間佔30%；18至29歲區間最少，僅佔18%。「打算工作到70歲以上」的受訪者中，以男性比例居高。

值得留意的是，對晚年生活感到不安的比例高達76%，當中71%擔憂「健康問題」；68%擔憂「生活資金等經濟問題」。

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