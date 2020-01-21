夜市UPDATES：疫情未嚇怕美股僅跌30點　港夜期反撲

「疫症重臨」憂慮未在美股掀起很大恐慌，道指目前跌幅縮至31點或0.11%，報29,316點，仍是六個交易日來首次向下；標指報3,321點，跌8點或0.24%；納指報9,382點，跌6點或0.07%。

全球市場周二表現波動，專家們回顧2003年SARS危機帶來的經濟影響，投資者從亞洲的風險資產中逃離。然而外圍未受考驗下，港股期指夜市反彈至28,072點，升171點，高水87點。歐股尾市仍要向下，英股跌0.72%；德股升0.01%；法股跌0.64%。

世界經濟論壇正式於周二(21日)起開始，美國總統特朗普繼續宣揚其「美國優先」策略，更指「目前是樂觀的時候，而不是悲觀的時候」。然而估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)最新表示，目前股市狀況讓他回想起1999年的「牛市末段瘋狂」，巨大升浪最終將以泡沫爆破告終。

【22:35】武漢肺炎疑慮加上參議院就彈劾美國總統特朗普展開聆訊，美股假後復市受壓，道指早段跌95點，至29,252點；納指跌28點，至9,360點；標指跌7點，至3,322點。

外媒引述消息指，波音公司正與銀行磋商100億美元或以上的貸款，應對737 Max客機墮毀所產生的愈來愈高的成本。波音股價早段升0.51%厔325.81美元。

召車App公司Uber止蝕，將旗下虧損的印度送餐業務出售予當地競爭對手Zomato，Uber將取得該印度初創公司9.99%股權。Uber股價早段升1.25%至35.57美元。

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