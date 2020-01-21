全球失業率恐已見底　愈來愈多人「窮忙」

外國傳媒報道，國際勞工組織(ILO)公布的最新年度數據顯示，自從2008至2009年金融危機之後，全球失業率連續9年下滑，如今已趨於穩定，但由於全球經濟增長放緩，2021年失業率可能微升。換言之，全球低失業率可能已見底。

報告指出，2019年全球失業率維持5.4%，即有大約1.88億人找不到工作，估計2020年情況大致維持不變，到了2021年則可能升至5.5%。即使許多人有工作，但要過較好的生活或脫貧都變得愈來愈難。國際勞工組織秘書長Guy Ryder形容這趨勢令人極度憂心、對社會凝聚力具有深遠且令人擔憂的影響。

據ILO統計，全球約有4.7億人的薪金不足以維持合理的生活，其中不僅包括失業者，也包括就業不足者(under-employed)和無法進入勞動力市場的人。報告也提到，女性勞動參與率仍僅維持在47%水平，較男性大幅低27個百分點。

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