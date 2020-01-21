拉夏貝爾料全年最多虧損21億人幣
2020年01月21日 23:00
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拉夏貝爾(06116)公布，預期截至2019年12月底止全年度錄股東應佔淨虧損16億至21億元人民幣(下同)，扣除非經常性損益後的股東應佔淨虧損為17億至22億元。2018年同期則分別虧損1.59億元和2.44億元。
公司指，預虧主要因為已關閉門店的經營虧損以及一次性確認裝修攤銷費用，導致虧損4億至4.5億元；往季貨品銷售力度及折扣力度加大、大眾服飾零售市場低迷，導致期內毛利額按年減約6.5億元；利息支出、基建項目投用轉固導致折舊費用按年增加，公司並於2019年度開始適用「新租賃準則」，導致財務費用累計增加約1.5億至2億元；部分投資項目自身經營虧損及公司處置虧損項目導致期內損失約3億元。
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