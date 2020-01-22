麗新系兩企齊發中期盈警
2020年01月22日 00:14
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麗新系林建岳。
林建岳任主席的麗新發展(00488)及其母企麗新國際(00191)齊發盈警，根據截至去年10月底止3個月之未經審核初步綜合管理帳目，兩間公司截至本年1月底止半年之綜合業績，預期將較去年同期錄得大幅下調。該下調主要由於回顧期內缺乏收購附屬公司之議價收購收益淨額。公司預期在3月下旬刊發上述半年度業績。
事實上，林建岳旗下多間公司近期業績俱欠佳。其中他出任主席的寰亞傳媒(08075)在上月公布截至去年10月底止第一季度業績，按年由賺變蝕，股東應佔虧損1,164.8萬元，2018年同期則有盈利682.8萬元；每股基本虧損0.55仙，不派息。
寰亞傳媒截至去年10月底止三個月，營業額按年大跌約54%至1.05億元。公司在業績報告內解釋，主要由於其電視節目及娛樂活動業務收益減少所致。另一方面，該公司的市場推廣開支按年增加6.87倍至2,410.7萬元，主要與期內已上映4部公司製作或投資之電影有關。
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