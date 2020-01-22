麗新系兩企齊發中期盈警

寰亞傳媒截至去年10月底止三個月，營業額按年大跌約54%至1.05億元。公司在業績報告內解釋，主要由於其電視節目及娛樂活動業務收益減少所致。另一方面，該公司的市場推廣開支按年增加6.87倍至2,410.7萬元，主要與期內已上映4部公司製作或投資之電影有關。

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