皇冠股權易手 被指事先未向監管通報
2020年01月22日 00:18
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澳洲富豪帕克。
澳洲富豪帕克(James Packer)的私人公司去年簽約，把皇冠度假集團(皇冠)約19.99%股權，售予新濠國際(00200)旗下美國上市的新濠博亞娛樂，事件觸發澳洲新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)要審視皇冠是否適合持有當地賭牌，有關研訊周二(21日)展開。
外媒報道，協助ILGA進行研訊的資深大律師陳述指，皇冠沒有事先向監管部門通報有關交易，以讓當局事前評定賭牌持有人的新緊密聯繫者，這或有違當地賭牌條款。皇冠解釋，公司亦是在帕克私人公司簽署交易協議後，才知悉其減持，公司並無權力阻止有關交易。
有關事件去年五月尾曝光，新濠博亞娛樂當時公布，已經簽約向帕克旗下的CPH Crown Holdings Pty Limited購入澳洲皇冠上述股權，涉資17.59億澳元(當時折合超過95億港元)。
惟澳洲《悉尼晨驅報》隨即報道，指皇冠曾就興建悉尼布朗格魯(Barangaroo)賭場項目及牌照，於2014年與新南威爾士省政府簽署協議，承諾避免與何鴻燊等有聯繫。
新濠主席何猷龍於去年6月向傳媒解畫，指自己在商業上與父親完全分開。
ILGA是次研訊將分階段進行，預料調查的範圍包括何鴻燊於新濠博亞娛樂之權益、皇冠聘用的賭業中介人角色，有否捲入有組織罪行及洗黑錢等。期間或傳召帕克等出席研訊接受查問。下一輪研訊會於下月24日再展開。
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