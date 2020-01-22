皇冠股權易手 被指事先未向監管通報

外媒報道，協助ILGA進行研訊的資深大律師陳述指，皇冠沒有事先向監管部門通報有關交易，以讓當局事前評定賭牌持有人的新緊密聯繫者，這或有違當地賭牌條款。皇冠解釋，公司亦是在帕克私人公司簽署交易協議後，才知悉其減持，公司並無權力阻止有關交易。

有關事件去年五月尾曝光，新濠博亞娛樂當時公布，已經簽約向帕克旗下的CPH Crown Holdings Pty Limited購入澳洲皇冠上述股權，涉資17.59億澳元(當時折合超過95億港元)。

惟澳洲《悉尼晨驅報》隨即報道，指皇冠曾就興建悉尼布朗格魯(Barangaroo)賭場項目及牌照，於2014年與新南威爾士省政府簽署協議，承諾避免與何鴻燊等有聯繫。

新濠主席何猷龍於去年6月向傳媒解畫，指自己在商業上與父親完全分開。

ILGA是次研訊將分階段進行，預料調查的範圍包括何鴻燊於新濠博亞娛樂之權益、皇冠聘用的賭業中介人角色，有否捲入有組織罪行及洗黑錢等。期間或傳召帕克等出席研訊接受查問。下一輪研訊會於下月24日再展開。

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