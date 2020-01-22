東方日報B1：港股瀉810 連失三關
2020年01月22日 00:33
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港股周二失守兩萬八千點大關。
武漢肺炎疫情擴散，國際評級機構穆迪又下調香港信貸評級，恒生指數周二(21日)狂瀉810點或2.81%，跌穿兩萬八千點大關，報27,985點，並同時失守十天及二十天線，不但創逾五個月最大單日跌幅，連同國指急瀉逾3%，港股可說是亞洲區股市中最「傷」。港股市值單日蒸發逾1.08萬億元。
內地股市在外資掉頭沽貨下，亦顯著受壓。滬綜指及深成指周二均以接近全日低位收市，分別收報3,052及10,953點，跌1.41%及1.46%，深圳創業板指數則跌0.76%，收報1,967點。滬深兩市主板成交6,905億元人民幣。滬股通及深股通分別錄得淨賣出42.02億元人民幣及29.25億元人民幣，扭轉近期持續錄得顯著流入的強勢。
其他亞太區股市亦全線向下，日本日經指數收市跌0.91%，其中在當地上市的化妝品名牌資生堂收市重挫3.87%。另南韓及新加坡股市亦跌1%。
恒指周二開市已經急跌346點，之後跌勢加劇，尾市跌幅一度擴大至815點，低見27,980點。國企指數亦跌穿11,000點關，以全日低位10,970點收市，挫361點或3.19%，為2018年10月上旬以來最大單日跌幅。港股總成交額增至近1,330億元，連續八個交易日超過千億元；沽空金額逾187億元，為逾四個月新高，沽空比率14.12%。
港股全日多達1,532隻股份下跌，重磅股友邦保險(01299)及騰訊分別下挫3.42%及2.68%，合共拖累恒指181點跌幅。吉利汽車(00175)周二再挫5.26%，為最大跌幅藍籌股，連跌六個交易日，累瀉近14%。
繼穆迪日前調低香港信貸評級後，該行周二再調低滙豐銀行及恒生銀行(00011)的長期外幣存款評級至「Aa3」，評級展望穩定；港鐵公司(00066)發行人及高級無擔保評級則削至「Aa3」。滙豐控股(00005)及港鐵股價跌逾1.3%，恒生更跌2.29%。
耀才證券研究部總監植耀輝直言，港股這輪跌勢很視乎武漢肺炎疫情能否緩和，所謂技術支持位也未必穩陣；觀乎農曆新年假期臨近，市場觀望氣氛濃厚，投資者宜「睇定啲先算」。他認為美團及阿里巴巴(09988)可以分注吸納，但對騰訊有保留，跌市難免成為捱沽對象。
股評人譚朗蔚稱，恒指接連無法守穩29,000點大關，可見是「升過龍」，因此回落至26,000至28,000點是正常，暫時宜先觀望能否守穩250天平均線、即於27,694點，始決定是否撈貨。阿里、騰訊及美團如果是短炒，可以先行「食胡」，但若打算中長線持有則可考慮伺機溝貨。
港股美國預託證券(ADR)周二早段個別發展。其中，友邦保險報82.55元，較港收市高0.7元；騰訊控股報386.83元，較港收市高1.43元。若按比例計算，相當於恒指漲153點。
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