【名家筆陣】溫天納：內地料四招穩經濟

鼠年將至，內地財經政策將更靈活，以穩定經濟為主調。綜觀去年內地GDP數據，按可比價格計算，同比增長6.1%，符合筆者早前的6.5%預期目標，較前年下降0.5個百分點。分產業看，第一產業增加值比上年增長3.1%、第二產業增加值增長5.7%、第三產業增加值增長6.9%。

參考國家統計局對三次產業的劃分規定，第一產業指農業（如林業、牧業、漁業等）；第二產業對第一產業和本產業提供的產品（原料）進行加工的部門（如採礦業，製造業，電力、燃氣及水的生產和供應業等），而第三產業指不生產物質產品的行業（如服務業等）。

從趨勢觀察，去年內地經濟存有四大特點：一、實際GDP同比下滑0.5個百分點至6.1%；二、服務業貢獻最高，但第四季度單季下滑，內地產業結構持續優化，但速度有待提升；三、觀察需求領域，消費貢獻最大，但較前年同期明顯下降；四、居民收入增長速度不及實際GDP增長速度，缺口擴大，但城鄉差距有所縮减。

展望鼠年，內地實際GDP增速回落到5.8至5.9%。在經濟結構上，估計第二產業對整體經濟的貢獻度回升、消費貢獻亦將繼續上漲、出口微升，以及投資緩降。

由於去年底以來各地調控陸續差異化鬆動，預計鼠年房地產竣工將持續回升、新開工繼續下滑、施工增長速度見頂回落，估計相關投資亦將逐步下滑。去年第四季度內地基建投資增長速度整體趨於回落，主因專項債支持力度下降、基數高和交運倉儲類季節性下滑。今年第一季度專項債發力，時間、額度、投向均明顯改善，預計將推動基建反彈。

製造業投資回升，補庫存將推動復甦。展望二○年，鑑於內外需暫時企穩、PPI回升和補庫存，預計製造業投資有望溫和回升。消費就業方面，中美關係緩和、人民收入提升、通脹上升、汽車消費恢復的情況下，名義社會消費品零售增長速度預計回升，實際社會消費品零售增長速度穩。服務消費佔比仍將提升，地產竣工改善將帶動地產鏈消費改善。

按照相關邏輯，鼠年內地經濟下滑壓力仍大，穩就業和穩增長屬國策基本要求，政策上將延續寬鬆、穩字當頭、保持定力，以及加大逆周期調節。四大主調將決定今年的政策，分別為鬆貨幣、寬財政、擴基建及地產邊際鬆動。

近期人民幣匯率大幅升值，筆者估計主要涉及經濟基本因素、交易因素、短期因素等。首先，內地宏觀經濟基本因素企穩回升，並有望繼續保持平穩增長，市場對經濟短期企穩形成一定預期。反觀美國經濟增長速度呈現下滑，中美經濟基本面差異收窄，亦觸發了人民幣匯率升值。

第二，受美國聯儲局去年超預期減息等影響，美國國債收益率大幅下跌，而中國國債收益率下滑則相對溫和，導致兩國息差擴大交易層面的需求，拉動了人民幣匯率需求。

第三，是由於美元指數下滑。

第四，人民幣匯率形成支持。於今年一月，美國財政部發布匯率政策報告，不再把中國列為「匯率操縱國」，其後中美兩國簽署第一階段經貿協議，該協議第五章為《宏觀經濟政策、匯率問題和透明度》，兩國同意尊重彼此貨幣主權，實施由市場決定的匯率制度，避免競爭性貶值，保持數據透明，兩國對匯率問題達成公平互利的共識。相關協議正面改善了市場對兩國貿易發展的情緒，短期內穩定了人民幣匯率的預期，亦符合了鼠年穩字當頭的主題。

溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

－－－－－－