沈振盈：假期前不妨伺機買貨

上周港股氣勢如虹，本周回來卻有天堂地獄之別。恒指在上周五高企於29,000點之上收市，成交回升，市場情緒亦極度亢奮。雖然上周升勢凌厲，但筆者仍建議大家保持審慎，皆因技術上市況已極超買，指數亦到了阻力大位，隨時會藉消息回吐。

而且，市場的利好消息已被完全反映，沒有新的因素就難再向上推。原本筆者預期在上周四或周五，可藉着中美完成協議簽署之後，便能即市大幅回吐。孰料市場資金仍未「斷氣」，最終要捉到星期一早上，出現了典型的「穿頭破腳」技術形態，才能確認大市轉向。

今次的跌浪，短短兩天便下跌了逾1,100點，既急且快，很多小投資者被殺個措手不及。今次的跌市，主要是受「武漢肺炎」擴散所刺激，再度引發憂慮及恐慌。然而，今次情況跟○三年沙士一役不同之處，是今次有所防範，兼且在資訊方面有較高的透明度，估計事態的發展沒有當年那般嚴重。

至於港股，大家要有心理準備，未來兩三天市況仍會震盪，但不要過度悲觀，反而可以考慮在假期前留意個別跌過龍的股份，低位逐步收集。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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