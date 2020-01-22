馮宏遠：零售旅遊股需時整固

中美首輪貿易談判有成果，惟利好消息下恒生指數仍在29,000點關口封頂，已有要調整先兆，至本周一當局終於確認「武漢肺炎」在武漢出現社區爆發，包括北京、上海、深圳等一線城市亦出現確診個案，疫情陰霾成為中港股市在農曆新年長假期前，極為合理的調整理由。

筆者早前亦提及過，愈接近本月中中美貿談簽約之日，趁好消息出貨然後調整的傾向就愈強烈，差別只在於屆時市場以甚麼理由來減持。今次「武漢肺炎」事件，屬於傳染性高而且有一定死亡率的疫症，難免會勾起17年前沙士（SARS）在香港肆虐的陰影，大好的升市氣勢難免被打斷。何況就算疫情對實體經濟的打擊不會立即浮現，至少亦會令零售景氣大受影響。常說市場永遠是最聰明的，中資股裏面以零售及旅遊相關股份表現最差，始終以估值而論，之前的確未有反映疫情可能帶來的影響，預計尚需一段時間整固。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士，其及其客戶並未持有上述股票）

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