道指收市挫152點　憂美國首現武漢肺炎病例

湖北武漢肺炎在農曆新年前夕來勢洶洶，美國西雅圖更出現首宗病例，消息拖累美國股市周二(21日)下挫，3大指數均自紀錄高位回落。

道指收報29,196點，跌152點或0.52%；標指收報3,320點，跌8點或0.27%；納指收報9,370點，跌18點或0.19%。

美國衞生官員周二證實，西雅圖出現美國首宗武漢肺炎病例，患者曾到過武漢。

目前中國內地已確診超過300宗武漢肺炎病例，較早前泰國、南韓和日本亦合共已發現數宗病例。美國成為第5個出現武漢肺炎病例的國家，美國疾病控制及預防中心(CDC)周二預期當地會出現更多個案。

個股方面，召車App公司Uber止蝕，將旗下虧損的印度送餐業務出售予當地競爭對手Zomato，Uber將取得該印度初創公司9.99%股權。Uber股價全日升7.09%，收報37.6美元。

波音公司宣布停產737 Max客機，並預計該款客機將於2020年中期開始復飛。波音股價一度停牌，復牌後收市跌3.33%。

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