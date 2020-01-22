【專家點評】古勝：阿里調整提供上車機會
2020年01月22日 07:30
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港股多次企唔穩兩萬九千點，昨日藉武漢疫情擴散以及香港主權評級被調低而殺落，恒指一下子就落到兩萬八千點關，有及時高位獲利的當然係一額汗。仲揸住貨的其實又唔使太過驚慌，反正平常心看待指數調整，快速的調整不一定是壞事，又唔係炒期指賭大細，最重要自已揸住的股票對辦。不過，站在風險控制的角度，減少目標，集中火力攻實力股，方為上策。
其實，北水今日(22日)開始收爐，港股冇咗條大水喉，調整其實唔需要太多理由。反而，若對長假後市況有信心，呢兩個半交易日可以留意低吸心儀股的機會。其中，老古的愛股阿里巴巴(09988)話咁快經已落番20日線214.5元，短線喺210元水平可以留意分注收集機會，反彈目標重上220元樓上。
至於騰訊，昨日老古亦曾在「即市分析」評論過，昨日收市其股價失守了20日線，短線此位若能失而復得，有望回穩；惟若未能守穩，則可能要下試370元水平支持才回穩。對QQ情有獨鍾的股友，可能要畀啲耐性。
東方產經專欄作者 古勝
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