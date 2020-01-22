在合作協議項下擬進行之合作中，集團將管理及經營經開港(包括釐定所涉及之平均費率)。經開港之所有權仍歸武漢經開港口公司所有。有關經營經開港之成本將由武漢經開港口公司承擔。

集團將於簽訂合作協議後，確認經開港處理集裝箱及貨物所產生之所有收入，並將向武漢經開港口公司支付有關收入之若干百分比作為港口經營費用。

武漢經開港口公司主要從事投資興建港口、碼頭；港口貨物裝卸與運輸物流服務(不含水上運輸)；港口配套交通設施建設與經營；港口配套倉儲及工業設施建設與經營；港口配套生活服務設施建設與經營。

公司認為，訂立合作協議後，現有的經開港腹地客戶將可透過海運而非運費較昂貴之陸運方式降低輸往武漢陽邏港區一期所產生之物流成本，而兩個港口均可擴大各自的客戶群；經開港所有集裝箱及貨物一概將由集團經營及管理之武漢陽邏港區一期負責處理，武漢陽邏港區一期的集裝箱吞吐量將增加，繼而將有助提升集團之競爭力以及增加集團之整體收入及盈利能力。

－－－－－－