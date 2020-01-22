建溢集團向主席出售新蒲崗工廈物業

公司另向鄭楚傑全資持有的恒光國際出售收購物業二，現金代價1,975萬元，預期將產生減值虧損約195萬元。

該等出售事項之所得款項將用於撥付一般營運資金需求及其他企業用途。

出售事項完成後，裕康投資將不再為公司附屬，其財務報表將不再綜合併入集團財務報表。另外，公司間接全資附屬建溢實業以月租12.48萬元向裕康投資租用物業一，為期3年，可按當時市值租金水平續展多3年。

物業一及物業二均位於新蒲崗嘉時工廠大廈，物業一為7樓全層，建築面積約1.04萬平方呎，而物業二為11樓B室，建築面積約5,200平方呎。

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