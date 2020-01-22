【市前重點睇】人民幣弱見6.91　油金齊跌

美匯指數企97.53；離岸人民幣(CNH)低見6.9116；港匯報7.7708；美元兌日圓見109.88；歐元失守1.11關；英鎊企1.3047。金價受制1,560美元。布油跌1%，至64.59美元；紐油處58.29美元。道指期貨窄幅上落。

●美國衞生官員周二(21日)證實，西雅圖出現美國首宗武漢肺炎病例，患者曾到過武漢。

-串流媒體平台Netflix上季收入按年增逾30%勝預期，股價市後交易時段升逾8%。

●美國財長姆紐欽表示，中美第二階段談判不會一次過消除所有現有關稅，將按順序進行。

-中國發改委副主任、貿易談判小組成員寧吉喆稱，目前尚無與美國進行第二階段貿易談判的時間表。

●美國總統特朗普出席世界經濟論壇時再次撐負利率！其言論又一次與美國聯儲局主席鮑威爾相違背。

-美國總統特朗普預期，美國將與歐洲就汽車關稅達成協議。

●美國10年期國債孳息率跌4.72點子，報1.7743厘。

●港股ADR指數收報27,947點，跌38點。

●即月恒生指數夜期收報27,987點，升86點，高水2點，成交29,306張。

●紐約期金收報每安士1,557.9美元，跌2.4美元或0.2%。

●紐約期油收報每桶58.34美元，跌0.2美元或0.34%；布蘭特期油收報每桶64.59美元，跌0.61美元或0.94%。

●國際勞工組織(ILO)公布的最新年度數據顯示，自2008至2009年金融危機之後，全球失業率連續9年下滑，如今已趨於穩定，但由於全球經濟增長放緩，2021年失業率可能微升。換言之，全球低失業率可能已見底。

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