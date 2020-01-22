【市前重點睇】人民幣弱見6.91 油金齊跌
2020年01月22日 07:46
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美匯指數企97.53；離岸人民幣(CNH)低見6.9116；港匯報7.7708；美元兌日圓見109.88；歐元失守1.11關；英鎊企1.3047。金價受制1,560美元。布油跌1%，至64.59美元；紐油處58.29美元。道指期貨窄幅上落。
●美國衞生官員周二(21日)證實，西雅圖出現美國首宗武漢肺炎病例，患者曾到過武漢。
●美股假後復市下跌，道指收報29,196點，跌152點或0.52%；標指收報3,320點，跌8點或0.27%；納指收報9,370點，跌18點或0.19%。https://bit.ly/2tEkF5C
-串流媒體平台Netflix上季收入按年增逾30%勝預期，股價市後交易時段升逾8%。
●美國財長姆紐欽表示，中美第二階段談判不會一次過消除所有現有關稅，將按順序進行。
-中國發改委副主任、貿易談判小組成員寧吉喆稱，目前尚無與美國進行第二階段貿易談判的時間表。
●美國總統特朗普出席世界經濟論壇時再次撐負利率！其言論又一次與美國聯儲局主席鮑威爾相違背。
-美國總統特朗普預期，美國將與歐洲就汽車關稅達成協議。
●美國10年期國債孳息率跌4.72點子，報1.7743厘。
●港股ADR指數收報27,947點，跌38點。
●即月恒生指數夜期收報27,987點，升86點，高水2點，成交29,306張。
●紐約期金收報每安士1,557.9美元，跌2.4美元或0.2%。
●紐約期油收報每桶58.34美元，跌0.2美元或0.34%；布蘭特期油收報每桶64.59美元，跌0.61美元或0.94%。
●英國富時100指數收報7,610點，跌40點或0.53%；法國CAC指數收報6,045點，跌32點或0.54%；德國DAX指數收報13,555點，升6點或0.05%。https://bit.ly/36iR4fg
●全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，「現金是垃圾」，建議投資者持有一個全球性多元化的資產組合，包括一些黃金。 https://bit.ly/30MjbST
●國際勞工組織(ILO)公布的最新年度數據顯示，自2008至2009年金融危機之後，全球失業率連續9年下滑，如今已趨於穩定，但由於全球經濟增長放緩，2021年失業率可能微升。換言之，全球低失業率可能已見底。
●皇冠股權易手，被指事先未向監管通報。https://bit.ly/2Rigiq2
●港股瀉810點，連失三關。https://bit.ly/2GoaftP
●香港去年12月CPI升2.9%，豬肉價格仍顯著高企。https://bit.ly/2GfQFiY
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