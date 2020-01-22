【股民熱話】武漢肺炎疫情擴散　投資者如何自保？

內地武漢肺炎疫情擴散，當局已證實可以人傳人，加上北京同深圳都已錄得病例，說明疫情正隨着覆蓋全國的高鐵運輸系統和春運人流而擴散全國，一旦廣泛人傳人，如何控制疫情，確實係談何容易！

且別低估疫情對經濟的損害，這包括對感染者的治療、疫情管控的開支，以及對醫療系統和經濟活動所造成的損失。據國際貨幣基金組織關於《流行病與經濟學——金融與發展》一篇題為「新的和復發的傳染病可能會產生深遠的經濟影響」文章，作者引述估算指每年的大規模流感造成損失預計達到約5,000億美元，佔全球收入的0.6%。文章又引述案例，西非爆發伊波拉疫情期間，2013年到2014年的GDP增速下降了8個百分點。

事實上，2003年爆發「非典」(沙士)疫潮的破壞仍歷歷在目。沙士襲港前，香港經濟已處於金融危機後的低潮，沙士期間失業率超過8%兼通縮。一場沙士，令香港經濟雪上加霜，大大打擊消費和服務出口，零售和航空業都是重災區。九龍市區細單位二手一度低見55萬元，港股低見八千多點。一場沙士，影響了近30個國家，逾八千人感染，超過一成患者死亡，造成經濟損失超過三百億美元，而香港和內地的沙士病例佔全球總數八成。

有這個痛苦的經歷，也難怪如今投資者眼見內地再次爆發新型病毒肺炎疫情，甚是擔憂。最令人擔心的是，今次武漢是疫情源頭，而武漢又是華中的交通樞紐，在疫情出現初期未及控制，結果正向全國四方八面擴散，北至北京、南至深圳、遠至亞洲國家，都開始錄得病例。春節大量人口回鄉聚集過年，假後又會出現大規模回城的人流高峰，病毒隨着高鐵運輸網四散，相信一河之隔的香港遲早會出現病例。人心惶惶，只怕香港經濟沒有最糟糕，只有更糟糕。

雖然，參與當年沙士，當疫情受控，資產價格和市道出現明顯反彈，惟當年的大前提是，經濟和資產價格已由1997年高峰調整了五、六年。可去年中美貿易戰以及香港社會動盪，重創香港經濟，但資產價格未見顯著調整，反仍處高位，故難以奇望今次疫情受控，資產價格會出現多大的反彈浪潮，反觀一旦疫情的散播速度超預期，香港的資產價格會面對好大的調整壓力。

此情此景，投資者可以做的，當然是減槓桿，為手頭持貨做風險對沖，適度增持現金。畢竟疫情發展難料，投資者處於被動，此刻加強風險管理唔會有錯，錯就錯在之後沒有因應事情發展調整部署。

東方產經專欄作者 帥哥

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