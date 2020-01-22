【專家點評】鄭勤龍：農曆年前非入市良機

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山地剝》變《雷水解》之中，在易經中，「山」為高處的象徵，而「雷」則為震盪之意，因此或可預示恒指在短期內仍會以反覆向下震盪為主。

承接上周預示港股或需要一段時間整固的「未濟」卦和「歸妹」卦，恒指雖曾欲試向上挑戰，但最終仍然無法站穩於29,000點之上，除此之外，本周恒指一開局便連日跌越1,000點，跌勢急且勁，相信必令不少投資者在毫無防備之下走避不及。

還幸「未濟」卦的卦辭：「小狐汔濟，濡其尾，无攸利。」以及「歸妹」卦的卦辭：「征凶，无攸利。」告誡了我們不能掉以輕心，方能逃過此一跌浪。

在上周三，雖然中美已成功簽署首階段的貿易協議，然而由於美國並沒有取消現階段關稅，加上市場亦擔心中國未必能夠履行協議中的購買規模，使到市場質疑此貿易協議對大市的利好作用以及可行性。《歸妹‧上六》曰:「女承筐无實，士刲羊无血，无攸利」，此處「无血」可代表美國沒有取消關稅或「放血」，因此「无實」或可對應為中國沒有履行向美國購買足夠規模的潛在風險。

「剝」卦仍未到入市良機，畢竟農曆新年假日將至，滬港通及深港通南向亦會休市，為免影響假日心情，建議投資者還是忍手為妙。

玄學金融家 鄭勤龍

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