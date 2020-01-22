【專家點評】中國銀河：醫藥股增長性仍佳

農曆新年前，醫藥板塊仍受負面政策影響。今年1月10日，全國醫療保障工作會議在北京召開，會議繼續強調實現國家組織藥品集中採購試點擴展至全國，指導各地開展藥品和醫療用器材帶量採購，以藥品集中帶量採購為醫療改革的突破點，預計藥品帶量採購的節奏不會放緩。

此外，1月17日，全國第二批藥品集中帶量採購開標，相關藥企的股價可能出現波動。但是我們認為隨着市場預期逐步加深，醫藥指數及個股遭受衝擊的程度會減少，持續的時間亦會縮短，股價走勢趨於理性。

近期，內地A股醫藥股業績密集出台，觀乎2019年全年(尤其是第四季度)，業績特別亮麗。如何理解個股於業績預告後大漲？事實上，當前板塊中很多個股的前期估值已經體現，甚至是透支了2019年前期的增幅，但是在其業績預告後，料仍可上漲，關鍵在於業績預告對公司增長的確認。

我們在早前的一份報告中，採用了DDM(股息貼現模型)及預期貨幣政策進行了分析，認為醫藥板塊的增長持續，有更佳的表現。當下我們認為市場過於強調醫藥股的穩健性及確定性，對於醫藥板塊的增長性則有所低估。近期業績預告體現醫藥板塊的增長性並不遜色於其他板塊。

中國銀河國際

－－－－－－