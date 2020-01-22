恒指V彈漲逾200點　曾升穿28200點

港股呈V型升勢，恒指最多升過270點或近1%，見28,256點的暫時高位，最新177點或0.6%，報28,162點；國指升122點或1%，報11,092點；主板成交逾440億港元。

外電報道，蘋果公司(Apple Inc)最快於3月公佈新iPhone，並料於下月開始大規模生產

。手機設備股舜宇光學及瑞聲科技分別領漲3%及2%。

兩隻藍籌藥股石藥集團及中國生物製藥齊升逾1%。

【10:31】恒指兩萬八關上落 地產股捱沽

恒指高開131點至28,116點後反覆，曾倒跌47點，低見27,937點，失守28,000點關，最新重拾升軌，上漲逾165點或0.5%，報28,150點；國指升109點或1%，報11,079點；主板成交逾300億港元。

藍籌股個別發展，中國移動升1.5%；友邦保險升0.8%；滙豐控股倒升0.4%；騰訊無升跌；香港交易所跌0.3%。

武漢疫情持續擴散，內險股未止跌，中國人壽跌0.7%，穿21元；中國太平跌近1%；中國財險則升1.5%。

本地地產股捱沽，領展房產基金及新世界發展雙雙下跌1.5%；新鴻基地產跌逾1%；長實集團跌0.9%；九龍倉置業跌0.7%；恒基地產跌0.5%。

【09:21】【港股開市】恒指反彈逾百點 中移升近2%

武漢肺炎疫情蔓延憂慮，港股於過去兩日累挫逾千點後，周三(22日)出現反彈，恒生指數高開131點或0.47%，至28,116點，國企指數亦高開77點或0.71%，報11,048點；主板成交逾22億港元。

重磅股普遍回升，中國移動領漲1.5%；騰訊及友邦保險齊升0.5%；建設銀行升0.1%；香港交易所暫無升跌；滙豐銀行遭穆迪降級，滙豐控股下跌0.2%。

申洲國際領升2.3%，為表現最佳藍籌。內需股恒安國際跌1.4%，成表現最差藍籌；中國旺旺跟跌0.7%。

油價偏軟，「三桶油」個別發展，中國海洋石油抽升逾2%；中國石油及中國石油化工跌0.2%至0.4%。

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