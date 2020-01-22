A股快報：兩市疲弱　口罩概念股續受捧

湖北武漢肺炎爆發後已擴散全國多個省市，引起廣泛關注。滬深三大股指齊低開，滬綜指低開13點或0.45%，報3,038點；深成指低開56點或0.52%，報10,896點；創業板指跌8點或0.45%，報1,958點。

板塊方面，電訊、電子器件、飛機製造、煤炭、水泥股受壓；次新股、生物製藥及物資外貿股靠穩。

口罩概念股續受捧，振德醫療、泰達股份及奧美醫療競價時段齊漲停。當中，奧美醫療指已經取消口罩等防護用品生產部門與銷售部門春節假期，最大限度保障醫院、藥店及政府疾控渠道的需求。另承諾在公司所有銷售渠道(包括自營和合作商渠道)銷售的防護用品終端銷售價格(零售價)絶不加價。

蘇寧易購低開0.19%。公司公布，已對全站上千款健康商品(包括口罩、消毒液等商品)進行全面梳理，並下發通知，蘇寧自營健康商品、蘇寧商戶商品絶不允許加價。

至於龍頭股份澄清公司及下屬子公司沒有生產口罩業務，也沒有生產口罩必須的生產許可證，股價低開7%。

美的集團低開0.99%。深交所披露，截至周二(21日)美的QFII/RQFII/深股通投資者持股比例降至27.87%。另外，公司被剔除MSCI全球標準指數系列，自周五(24日)起生效。

新股潔特首日掛牌，高開234%。

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