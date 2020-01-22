【專家點評】陳錦興：中通服盈利增長轉強

最初，中通服的核心業務是為內地電訊商提供網絡基建服務，佔收入高於八成，而其股東亦包括中國電訊、中國移動及中國聯通。近年，由於盈利增長徘徊不前，公司決意轉型，成爲新一代綜合智慧服務商，爲訊息化和數碼化領域提供一體化的綜合解決方案，即系統集成、軟件開發及系統支撑等增值服務，並開拓更多非電訊營運商的客戶，轉型去年開始漸見成效。

中期業績顯示，以業務計，訊息化業務的收入佔比達12.7%，按年增長達46.6%；而以客戶結構計，非電訊營運商的收入佔比則達37.6%，收入增長28.5%，而客戶包括政府機構、中小企業及交通、建築、互聯網與IT 、電力等行業客戶。數字反映中通服的轉型在軌道之中，漸具規模，正擺脫過去依賴電訊營運商的局面，有利價值重估。

中通服基本面穩定，淨現金達153億元，具備充足財務資源發展新業務。非營運商業務的增長，將受到內地持續投資於智慧城市所推動，未來盈利增長速度將較以往高，現價市盈率約12倍，息率3厘，估值並不昂貴，建議於6元吸納，目標價睇7.0，止蝕可訂於5.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－