【專家點評】陳樂怡：中興通訊可趁低收集

武漢肺炎疫情惡化，加上評級機構穆迪調低香港政府長期信貸評級，多項負面消息拖累港股周二急挫810點至27,985點，穿10天及20天平均線，並失守28,000點關口。國指跌361點至10,970點。大市成交額為1,328億元。

臨近農曆新年長假期，港股通南向資金將會於周三起休市。展望後市，武漢肺炎擴散速度加快，市場憂慮疫情蔓延影響經濟，觸發港股明顯調整。由於目前疫情仍然充滿變數，為大市帶來不明朗因素，疫情發展將會是後市關鍵所在，預期短期股市走勢比較波動。投資者可趁調整吸納前景良好的優質股及板塊，如新經濟及5G概念股。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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