【專家點評】陳樂怡：中興通訊可趁低收集
2020年01月22日 10:00
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武漢肺炎疫情惡化，加上評級機構穆迪調低香港政府長期信貸評級，多項負面消息拖累港股周二急挫810點至27,985點，穿10天及20天平均線，並失守28,000點關口。國指跌361點至10,970點。大市成交額為1,328億元。
近期阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)先後遭股東減持，周二股價分別走低2至2.7%。然而，兩者作為新經濟領先股，板塊前景獲多項因素支持，包括2020年預期收入及盈利維持高速增長。其次，繼阿里巴巴來港第二上市後，預期將有更多中概股回流。再加上，恒指公司今年就同股不同權及第二上市公司應否納入指數展開諮詢，結果將會在今年5月公布。在一線新經濟股當中，阿里巴巴估值相對吸引，建議投資者趁低收集。
臨近農曆新年長假期，港股通南向資金將會於周三起休市。展望後市，武漢肺炎擴散速度加快，市場憂慮疫情蔓延影響經濟，觸發港股明顯調整。由於目前疫情仍然充滿變數，為大市帶來不明朗因素，疫情發展將會是後市關鍵所在，預期短期股市走勢比較波動。投資者可趁調整吸納前景良好的優質股及板塊，如新經濟及5G概念股。
個股推介方面，中興通訊(00763)國內積極擴展5G業務，目前已完成13萬個5G基站，並計劃於2020年把5G覆蓋範圍，推展到中國所有地級城市。因此，工信部鼓勵地方政府積極出台支持5G政策，為5G網絡發展提供有利條件。事實上，中興是國內第二大電訊設備商，內地無線電訊設備市佔率超過25%，將受惠於5G快速發展的趨勢。加上計劃以溢價發A股，為H股股價帶來支持。建議趁低收集，目標價睇31元，止蝕位為26元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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