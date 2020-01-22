港股格局：溫天納指疫情不會令中港市場崩潰

港股周三反彈回升，但A股繼續向下，是否投資者的逃生門、及早沽貨以策安全？

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納表示，內地武漢肺炎疫情發展不斷變化，會否變成2003年沙士翻版，大家都不能掉以輕心，投資者更是謹慎，但會否疫情失控令中港股市崩潰式下挫，他認為機會不大，只是股市反彈時會因投資者較虛怯而逐步遇阻。

儘管A股周三跌勢未止，但他認為A股維穩力量較大，未必會出現「人踩人」急跌情況，反而港股一向是全球市場的提款機，壓力會大一點。他預期農曆新年假前，恒指大概會在28,000點水平上落等待收爐。至於早前熱炒的春節概念股，包括內需、交通、旅遊等板塊，直接受疫情衝擊，也許要盡快逃生。

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