【亂世投資】地緣局勢與武漢肺炎夾擊　專家籲揸黃金自保...

湖北武漢肺炎爆發後已擴散全國多個省市，國務院新聞辦公室指出，病毒存在變異的可能，疫情有進一步擴散的風險。加上地緣政治風險，亂世下要尋寶，高盛提出投資者持有黃金的三大理由，包括地緣緊張局勢、去美元化趨勢，以及投資下降導致儲蓄過剩。

現貨金價亞洲市早段偏軟，由每安士1,559美元回落，曾跌5美元或0.35%，低見1,552美元。另一最近熱炒的貴金屬鈀金一度失守2,400點心理關口，低見每安士2,378美元，跌22美元或0.95%。

不過，高盛環球商品研究主管柯里在訪問中指出，黃金是應對地緣政治風險很好的對沖工具，相信可支持該行1,600美元的金價預測。他亦指，今年價格累升逾兩成的鈀金在全球供應仍短缺下，依然有潛力挑戰3,000美元水平。

事實上，美國實質利率(即扣除通脹因素後的利率)最近降至負數，創2012年底以來低位，降低持有黃金等不能產生利息收入資產的機會成本，令包括瑞士銀行在內的大行及市場人士看好黃金的價值。

另外，中國黃金協會周二(21日)公布，去年國內黃金消費量減少12.91%至1,002.78噸，主要反映經濟下行壓力及金價於下半年上漲，去年國內黃金產量亦減少5.21%至380.23噸。

匯市方面，受累於疫情消息，人民幣兌美元一度失守6.91關，離岸人民幣(CNH)低見6.9182兌每美元，在岸人民幣(CNY)低見6.9173兌每美元。交易員更普遍認為，人民幣在農曆新年前後有進一步貶值空間，或低見6.92至6.93水平，即每百港元兌近89元人民幣。

澳新銀行駐新加坡研究主管Khoon Goh解釋，投資者因應武漢疫情擴散而沽出人民幣，尤其是近期人民幣獲利盤湧現，繼而觸發亞洲貨幣遭拋售。他又認為，一旦疫症蔓延至其他亞洲國家並打擊旅遊業，區內貨幣將更加脆弱。

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