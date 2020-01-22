港股格局：張智威建議採逢低吸納　27400點有支持

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日受三方面負面因素影響，包括武漢肺炎疫情持續擴散、國際評級機構穆迪日前將香港信貸評級降級，以及滬/深港通南向交易周三(22日)起暫停，並拖累大市急跌，恒指兩日累積跌幅逾千點。他料短線或會出現輕微反彈，下方支持約在50天線27,400點。他建議短炒，並作炒股唔炒市的策略，留意早前升得多的新經濟概念股，不妨逢調整趁低分注買入，只要疫情未有進一步擴散，待「北水」重返港股市場，大市有力再重上高位。

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