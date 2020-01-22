港股格局：張智威建議採逢低吸納 27400點有支持
2020年01月22日 10:40
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近日受三方面負面因素影響，包括武漢肺炎疫情持續擴散、國際評級機構穆迪日前將香港信貸評級降級，以及滬/深港通南向交易周三(22日)起暫停，並拖累大市急跌，恒指兩日累積跌幅逾千點。他料短線或會出現輕微反彈，下方支持約在50天線27,400點。他建議短炒，並作炒股唔炒市的策略，留意早前升得多的新經濟概念股，不妨逢調整趁低分注買入，只要疫情未有進一步擴散，待「北水」重返港股市場，大市有力再重上高位。
武漢肺炎疫情升級，醫藥股近日表現相對硬淨。他指，東陽光藥(01558)有3隻藥物中標帶量採購的投標，刺激股價一度急飆，高位曾見54.45元。集團以低價策略搶佔市場，其市盈率約20.5倍，周息率亦有3.69厘，值得考慮。但若較為保守的投資者，則留意藍籌股的中國生物製藥(01177)，公司主要從事心腦血管用藥及抗腫瘤用藥，亦有研發新藥，且往績市盈率僅約14倍，估值仍然偏低。
受累武漢疫情持續擴散，內險股周二沽壓沉重。張智威指，內險股近日先後發盈喜，預期去年盈利或以倍數增加，反映內地壽險業務增速加快，不妨考慮近日發盈喜的中國人壽(02628)，其持有A股，在預期2020年內地股市再升下，估值有望水漲船高。另外，友邦保險(01299)近年亦積極打入內地市場，未來業務有望進一步擴展，未來前景值得看好。
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