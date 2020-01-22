【外匯點評】熊俊傑：澳元今季或成弱勢貨幣

澳洲東部山火面積之廣超過1,000萬公頃，雖然現時大致受控，但依然有多個大範圍地區火頭未熄，單計維多利亞省最少仍有14個火頭。同時部分地區，持續受暴雨影響，縱然有助減弱山火勢頭，但同時導致水浸、停電、道路封閉等災難性問題出現。近日有強風、暴雨、甚至有如棒球般巨大的冰雹暴雨式落下。

澳洲森林大火持續造成經濟嚴重損失的數字升勢未止。預料去年第四季及2020年第一季的旅遊、區域貿易、建築以及農業生產等業務增長受到重大挫折。據高盛首席經濟學家Andrew Boak分析指，預計上述期間，澳洲經濟增長將下降0.3個百分點，而今年上半年旅遊業將下降3%。另有分析預計下調2020年澳洲GDP增長0.2百分點至2.3%。

另一方面，中美貿易第一階段的談判完成並簽訂了貿易協議。即使市場反應正面，不過協議實質內容大部分不利中國。市場原先憧憬第二階段隨即展開，兼可能會解除餘下關稅。美國方面，在第一階段完成後，態度回復強硬，不但聲言第二階段協議或在年底或之後才會落實，或表示美國不會全面解除餘下對中國的所有關稅。

因此，預計澳元在本年首季或會成為表現較差的G10貨幣。技術上，澳元兌美元(AUD/USD)上方阻力0.6855，升穿0.69方屬技術轉勢。短線交易策略方面，可考慮沽至0.6820，較長線的話，首季下方目標為0.6760。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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