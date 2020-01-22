異動股：上季銷售淨額增　歐舒丹跌逾4%

公司公布，2020財年第3季(即2019年10至12月)銷售淨額按報告匯率計算增長17.9%，按固定匯率計算增長15.2%；於2020財年9個月，集團銷售淨額按報告匯率計算增長20.2%，按固定匯率計算增長17.3%。

按品牌劃分的增長，L'Occitane en Provence於2020財年第3季持續增長強勁，增長為6.3%，且增長率於年初至今進一步增加至6%；Lime Life銷售於2020財年第3季進一步改善11.7%，於2020財年9個月錄得稍微正增長；而ELEMIS於2020財年9個月約增長20%。

於2020財年第3季按地區劃分的增長，英國以98.4%增幅領先，其次為中國及美國，各增長32.4%及22.5%。

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