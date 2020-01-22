港元拆息︰1個月期重上2厘
2020年01月22日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升，見1.93厘；1星期續升至2.09厘；與樓按相關的1個月回升並重上2厘水平，報2.05厘；3個月期升至2.25厘。
22/1/2020
隔夜 1.93250厘
1星期 2.09506厘
2星期 2.08625厘
1個月 2.05589厘
2個月 2.13929厘
3個月 2.25679厘
6個月 2.31000厘
12個月 2.38518厘
21/1/2020
隔夜 1.90964厘
1星期 2.02500厘
2星期 2.01768厘
1個月 1.97857厘
2個月 2.08738厘
3個月 2.21583厘
6個月 2.30857厘
12個月 2.38216厘
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