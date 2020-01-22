港元拆息︰1個月期重上2厘

2020年01月22日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升，見1.93厘；1星期續升至2.09厘；與樓按相關的1個月回升並重上2厘水平，報2.05厘；3個月期升至2.25厘。
    22/1/2020
    隔夜 1.93250厘
    1星期 2.09506厘
    2星期 2.08625厘
    1個月 2.05589厘
    2個月 2.13929厘
    3個月 2.25679厘
    6個月 2.31000厘
    12個月 2.38518厘
    21/1/2020
    隔夜 1.90964厘
    1星期 2.02500厘
    2星期 2.01768厘
    1個月 1.97857厘
    2個月 2.08738厘
    3個月 2.21583厘
    6個月 2.30857厘
    12個月 2.38216厘
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