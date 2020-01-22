【大行報告】武漢肺炎肆虐！野村籲留意經濟及金融風險

野村證券發表報告指出，根據以往的經驗，於2002至2003年非典型肺炎(俗稱沙士)期間，內地服務業受到的打擊最大。隨着中國農曆新年假期的臨近，今次武漢肺炎的疫情可能在未來幾個月內惡化，疫情的發展仍處於早期階段，目前的死亡率可能被低估，因為現時尚無有效的疫苗，提醒投資者要留意對經濟和金融市場的風險。

回顧當年沙士是於2002年11月開始，在2003年3至5月之間急劇惡化，並最終在同年6至7月得到遏制。主要受到該病毒的影響，中國的實質經濟增長(GDP)從2003年第一季的11.1%，下降至第二季的9.1%，下降2個百分點。第三季則反彈至10%。

當中主要受到兩大產業的拖累，包括運輸、倉儲和郵政，以及酒店和餐飲服務。它們的增長率分別從2003年第一季的7.7和11%，下降至2003年第二季的2.3和7.4%，然後在2003年第三季反彈至7.6%和16.9%。

內地經濟在2003年4和5月遭受最大的打擊。例如，在調整農曆新年的扭曲因素後，2003年5月內地名義零售銷售按年下降至4.3%，是1995年1月至2019年12月的最低水平。客運量增長從2003年3月的2.8%，下降到4月的跌6.9%，在5和6月分別降至跌41.2%和跌22.3%，然後在2003年7月跌幅收窄至7.1%。

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