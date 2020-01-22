澳門確診首宗武漢肺炎病例　濠賭股受壓

據了解，該名女子於周二(21日)因咳嗽及喉嚨痛自行到澳門山頂醫院求醫，入院時無發燒及呼吸困難。

當局指出，該名病人在內地乘高鐵到珠海，再由珠海到澳門，入境澳門後乘搭發財巴到新口岸置地廣場，之後會合兩名朋友，並一直留在賭場內賭錢。當局已追蹤同行的兩名朋友，兩人亦需接受隔離。該名病人報稱是商人，於武漢無接觸過確診患者。

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