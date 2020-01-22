澳門確診首宗武漢肺炎病例 濠賭股受壓
2020年01月22日 11:51
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(Getty Images圖片)
湖北武漢肺炎確診病例持續上升，澳門公布一名來自武漢的52歲女子確診感染武漢肺炎，是當地首宗病例。濠賭股普遍下跌。澳門勵駿(01680)、新濠國際發展(00200)、銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)及澳博控股(00880)分別跌0.1至2%。
據了解，該名女子於周二(21日)因咳嗽及喉嚨痛自行到澳門山頂醫院求醫，入院時無發燒及呼吸困難。
當局指出，該名病人在內地乘高鐵到珠海，再由珠海到澳門，入境澳門後乘搭發財巴到新口岸置地廣場，之後會合兩名朋友，並一直留在賭場內賭錢。當局已追蹤同行的兩名朋友，兩人亦需接受隔離。該名病人報稱是商人，於武漢無接觸過確診患者。
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