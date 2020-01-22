陳國強辭任電視廣播主席及非執董職務
2020年01月22日 12:07
東網電視更多新聞短片
陳國強(左)及李寶安。
電視廣播(00511)(TVB)公布，陳國強辭任董事局主席及非執行董事職務，自2020年2月4日生效。陳氏亦同時辭任董事局行政委員會主席及薪酬委員會成員，均自同日生效。
TVB獲通知，作為Young Lion Holdings Limited(YLH)股東之間之建議股權重組之一部分，陳國強已就出售彼於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議，是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。是次建議交易完成後，陳氏將不再持有TVB任何股份權益。他亦通知TVB，彼將於此後開展退休生活。
陳氏於2011年4月獲委任為該公司非執行董事，及於2015年1月成為董事局主席及董事局行政委員會主席。
就上述之變更，TVB董事局指會考慮其多個董事局委員會之成員及組成，並會就有關決定於短時間內另刊發公告。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。