陳國強辭任電視廣播主席及非執董職務

TVB獲通知，作為Young Lion Holdings Limited(YLH)股東之間之建議股權重組之一部分，陳國強已就出售彼於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議，是項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。是次建議交易完成後，陳氏將不再持有TVB任何股份權益。他亦通知TVB，彼將於此後開展退休生活。

陳氏於2011年4月獲委任為該公司非執行董事，及於2015年1月成為董事局主席及董事局行政委員會主席。

就上述之變更，TVB董事局指會考慮其多個董事局委員會之成員及組成，並會就有關決定於短時間內另刊發公告。

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