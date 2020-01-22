【深度解構】中國人口危機現端倪！勢成全球經濟負擔？

中國日前公布，2019年全年國內生產總值(GDP)成功「保六」，人均GDP升破1萬美元，總人口更突破14億關口。不過，GDP增速為近30年最低，出生率跌至70年最少，消費漸走弱，勞動年齡人口減少，反映中國正面對老齡化危機，加上整體「未富先老」的情況下，對經濟影響開始顯現。隨着中國大量出生的一代開始退休，專家預計2022至2023年起中國經濟下行壓力加劇，成為全球第二大經濟負擔。

據國家統計局數據，中國2019年GDP增長6.1%，比2018年下降0.5個百分點；製造業增長率為5.7%，降0.1個百分點。此外，中國內需低迷，年內消費對經濟增長貢獻度降至3.5個百分點，按年降1.5個百分點，為30年以來的低水平。外需仍為支撐增長重要支柱，貢獻度由2018年的負0.6個百分點，回升至2019年的0.7個百分點。

人口方面，中國去年人口突破14億，膺全球人口第一大國，但出生率按年減少58萬人，連續3年減少。顯示一名女性一生中生育孩子數量的「合計特殊出生率」，2012至2016年的平均值約1.2。育齡期女性將在截至2025年的10年內減少約四成，出生人口數將繼續減少。

數據指出，中國15至64歲的勞動年齡人口在2013年達到13億人峰值後，轉為減少。鑑於一孩政策抑制了出生人口，勞動年齡人口在總人口中佔比在2010年升至75%。過去數十年，中國以「人口紅利」推動經濟快速增長，但這種優勢快將消失。「人口紅利」指一個國家的勞動年齡人口佔總人口比重較高，為經濟發展創造了有利的人口條件。

除了勞動年齡人口減少，導致個人消費走弱外，支撐中國經濟快速增長的「農民工」人數見頂，拖累經濟增長。主要原因是老齡化的「農民工」紛紛回鄉，令離開戶籍所在地、在外地生活的「流動人口」連續5年減少，至2019年底為2.35億人。

中泰證券的首席經濟學家李迅雷認為，自2023年前後開始，人口動態將成為經濟下行壓力。他指出，1962至1976年出生人口是中國大量出生的一代，每年人口2,000萬人以上。由於中國嚴格實施60歲退休制度，假設將15至59歲人口定為勞動年齡人口，自2022年開始勞動年齡人口每年將減少約1千萬人或約1%。

勞動年齡人口減少，更大的問題是中國整體還沒有富裕起來，醫療和養老金等社會保障財政支出壓力龐大。中國社會科學院推算，中國養老金到2035年將耗盡累計結餘。

【日本、香港難置身事外】

人口危機是全球多國面臨的問題，沒有地方可置身事外。據聯合國統計，2019年的全球人口中，每11人有1人是65歲以上；到2050年，每6個人就有1人是65歲以上。

作為全球第一長壽國的日本，最新統計指，其2019年出生的嬰兒數首次跌破90萬人，是有統計以來最低。日本經濟已迷失30年，加上人口愈來愈少，嚴重影響消費結構及生產力，相信經濟難有起色。

香港經濟發展和人口老化程度，與日本甚為相似，經濟放緩以及出生率低企，恐怕會複製日本「經濟迷失」，甚至更差。數據顯示，目前香港人口雖然接近750萬，但介乎25至54歲的適齡勞動人口明顯已見頂，據估計，若下降趨勢持續，到2047年，適齡勞動人口將下跌逾7%，而到了2066年更大減近14%，變壞程度將接近日本水平。

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