【高盛推介】小米反彈 可吼購證牛證
2020年01月22日 12:27
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(21日)從高位回落，收市跌約4.1%，周三(22日)早段則發力反彈，低見12.68港元後反彈，高見13.44元。
小米國際部總裁周受資受訪時表示，公司將以西歐國家訂為今年市場發展重心。並將在今年於中國發布超過10款5G手機。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，過去兩個交易日共錄得約930萬元資金流入。另外觀察港股通資金流向，可見周一(20日)北水繼續追捧小米，錄得約1.63億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約8個月，周二早段有資金流入條款的貼價小米購證(19968)，行使價12.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿4.4倍。
投資者如計劃部署牛證，則可留意周二新上市的貼價小米牛證(50395)，收回價11.78元，行使價11.38元，換股比率10，槓桿比率6.4倍，新上市貼價牛證。
另一方面，近日市場關注行使價在10.4元附近、6月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中屬高槓桿的小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿7.5倍。
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