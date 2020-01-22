【高盛推介】小米反彈　可吼購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(21日)從高位回落，收市跌約4.1%，周三(22日)早段則發力反彈，低見12.68港元後反彈，高見13.44元。

小米國際部總裁周受資受訪時表示，公司將以西歐國家訂為今年市場發展重心。並將在今年於中國發布超過10款5G手機。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，過去兩個交易日共錄得約930萬元資金流入。另外觀察港股通資金流向，可見周一(20日)北水繼續追捧小米，錄得約1.63億元資金淨買入。

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