調查：港人財富預期最高　遺憾是高淨值人士只夠撐...

渣打發表最新《財富預期報告2019》發現，香港富裕人士退休後平均每月生活費達3,827美元(約2.98萬港元)，但仍遠低於他們現有的收入及理想退休生活所需。

報告調查全球十個高增長經濟體的10,000名新晉富裕族(Emerging Affluent)、富裕族(Affluent)及高淨值人士(High-Net-Worth Individuals)，了解他們的儲蓄和投資習慣。

調查發現，港人平均財富預期達249.7萬美元(約1,947.6萬港元)，是10個受訪市場中最高，亦較全球平均數高1倍。不過，假設港人在退休後以理想模式生活，新晉富裕和富裕族群的財富預期只足夠支撐10年的生活，而高淨值人士亦只夠支撐15年。

調查提到，香港富裕人士對理想退休生活的要求，加上較少利用高階的投資產品，令他們面臨頗大的財富預期缺口。只有31%受訪者的財富預期可達到退休生活所需的一半，低於所有受訪市場平均的44%。另外，28%受訪者的財富預期更與理想退休生活所需有80%或以上差距。

值得注意的是，有69%新晉富裕族傾向將資金投放於傳統的儲蓄戶口，另亦有四分之一的香港新晉富裕族相信投資是令財富增值、提升生活質素的最佳方法。在富裕族群中，有此想法的比率更高達28%，是對投資抱有最正面看法的市場。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝相信，今年巿況將較為波動，香港市場可追落後，但預期H股較有吸引力，建議投資者可以H股作投資重心。另外，看好消費板塊，金融股份受惠財政刺激措施，有望追落後，而體育用品股則受惠今年奧運。

他認為，中美貿易協議的正面因素已在巿場上反映，未來可留意企業的業績表現，以及各地政府今年會否推出財政刺激措施。

近日市場關注疫情發展，周二(21日)港股大跌，但他認為是市場過分反應，今日股市已有反彈，認為屬正常，亦未見資金流去避險資產的情況出現。

梁提到，香港市民較少投資股票作退休規劃，甚至在現時低息環境下，仍有不少人投資在存款和定期儲蓄戶口，認為今年或會維持低息環境，將不利定息工具。

另外，渣打香港財富管理投資顧問及強積金服務主管鄭浩洋表示，去年強積金錄得正回報，但建議市民應了解自己的投資組合及其表現等帳戶情況、市況及個人投資取向。由於今年預期市況將較為波動，建議市民避免集中投資於單一市場，另亦可選擇政府推出的扣稅退休金或年金計劃。

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