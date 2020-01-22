【瑞通推介】部分醫藥股有炒作　石藥輪證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，加上西雅圖出現美國首宗病例，市場避險情緒升溫，道指隔晚收報29,196點，跌152點或0.5%。

恒指周二(21日)急挫810點(或2.81%)，報27,985點，連失10天及20天線。周三(22日)早稍見反彈，重返28,100點之上爭持，曾升逾200點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入超過2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.9億元，反映早前部署淡倉的投資者沽貨獲利，並有較多資金博港股將見技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

騰訊控股主席馬化騰近期共減持500萬股公司股份，套現近20億元。另公司公布開啟「微信視頻號」內測。該股股價周二收跌2.6%，報385.4元，連失10天和20天線。該股是周二北水淨流出最多的股份，淨沽出4.2億元。股份上周高見413元的52周高位後回軟，近日跌勢轉急，周三早段略作反彈，重上390元。輪證資金流方面，同二有逾530萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。

小米集團周二以近全日低位12.76元收市，下挫4%，結束兩日升勢，並自周一(20日)高位13.94元累計回吐逾8%。集團國際部總裁周受資指，今年公司將進一步拓展全球版圖，並於今年在內地發布超過10款5G手機。該股周三早段回升。周二分別有超過2,200萬和219萬元淨流出其好倉和淡倉。

港股連續8個交易日錄過千億元成交，但受大市氣氛轉弱拖累，香港交易所周二下跌3%收市，報271.8元，失10天線。股份周三早段靠穩，一度重上274元。周二分別有848萬和4萬元淨流入其好倉和淡倉。

資金趁疫症擴散炒作部分醫藥股，周二好淡爭持的石藥集團險守19元收市，下跌0.9%，結束三連升，周三早段曾回升超過2%，升抵19.5元，其後升幅收窄至1%左右。周二有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有14萬元淨流出。

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