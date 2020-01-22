維達：關注員工健康　無計劃調整中港市場價格

問及今年木漿價格走勢的看法，行政總裁及執行董事麥燾(Christoph Michalski)預期，上半年木漿價格或仍維持合理的低位，下半年或增加，但整體全年穩中向好。

湖北武漢市上月起爆發新型冠狀病毒肺炎，問及旗下個人護理產品市場需求有否提升，麥回應指，公司首要任務是確保有足夠的產品庫存，因為武漢肺炎是公共衛生的問題，公司並不視之為商機。

公司旗下在湖北省有一間廠房，離武漢市約70公里。麥強調，公司會關注員工健康狀況，監督員工做好預防措施，並嚴格遵循內地政府的要求。

他又指，目前未有計劃在中港市場加價或減價，當前產品價格在市場具有競爭力，而且公司在極少數情況方會提價。

他補充，B2B市場潛力仍未完全發掘，未來產品仍銳意向高端組合發展。

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