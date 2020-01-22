維達：關注員工健康 無計劃調整中港市場價格
2020年01月22日 13:07
東網電視更多新聞短片
譚奕怡(左)及麥燾(右)
衛生用品生產商維達國際(03331)去年純利按年增75.31%至11.38億港元，財務總裁及公司秘書譚奕怡解釋，主因原材料價格下調和高端產品佔比提升。
問及今年木漿價格走勢的看法，行政總裁及執行董事麥燾(Christoph Michalski)預期，上半年木漿價格或仍維持合理的低位，下半年或增加，但整體全年穩中向好。
湖北武漢市上月起爆發新型冠狀病毒肺炎，問及旗下個人護理產品市場需求有否提升，麥回應指，公司首要任務是確保有足夠的產品庫存，因為武漢肺炎是公共衛生的問題，公司並不視之為商機。
公司旗下在湖北省有一間廠房，離武漢市約70公里。麥強調，公司會關注員工健康狀況，監督員工做好預防措施，並嚴格遵循內地政府的要求。
他又指，目前未有計劃在中港市場加價或減價，當前產品價格在市場具有競爭力，而且公司在極少數情況方會提價。
他補充，B2B市場潛力仍未完全發掘，未來產品仍銳意向高端組合發展。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。