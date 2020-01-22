【高盛推介】留意平安好醫生認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：平安好醫生自上周三(15日)起開始連升，周三(22日)早段繼續上升，高見73.25港元，再創上市新高，而從上周三起，累計暫升約16%。

有券商指平安好醫生去年下半年收入按年增長18%，料會員制可帶動高毛利網上醫療服務，以及明年業績可虧轉盈。該行維持「跑嬴大市」評級，目標價78元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周四至本周一(16至20日)皆錄得資流入，合共約300萬元。周二則見資金轉向沽出。

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