瑞銀證券：若疫情短期失控　料內地或加大政策寬鬆力度

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤發表報告指出，新型冠狀病毒仍有諸多未解之處及不確定性，由於武漢肺炎與2003年的非典型肺炎(俗稱沙士)疫情有諸多相似之處，認為可藉此借鑒來推演今次疫情影響。

不過，該行認為，內地政府對今次武漢肺炎疫情的介入時點明顯比2003年早，態度亦更積極主動，且目前防疫能力也大幅提升，因此今次疫情會否像非典型肺炎疫情持續6個月以上，仍存在較大不確定性。

事實上，2003年非典型肺炎疫情嚴重影響中國經濟。內地國內生產總值(GDP)按季增速估計由2003年首季的12%，大幅回落到第二季的3.5%，主要影響旅遊、交通、酒店及餐飲等相關行業。以零售為例，2003年首季按年增9.2%，但第二季增速已降至6.8%，同年5月更降至4.3%。

該行相信，歷史不會重演，但總是驚人的相似，更重要是內地應該已從非典型肺炎疫情中吸取經驗。針對今次武漢肺炎疫情，政府反應及防控工作比2003年更為積極、溝通也更透明等。由於目前資訊有限，武漢肺炎的死亡率似乎遠低於非典型肺炎。值得留意的是農曆新年期間大量人員流動，無疑對疫情防控工作構成巨大挑戰，病毒擴散情況或更形複雜。

如果武漢肺炎疫情擴散短期內沒有得到明顯遏制，該行預料零售、旅遊、酒店及餐飲，以及運輸等行業均大受衝擊，尤其是今年首季至第二季初期間，意味該行原預測今年首兩季經濟增長按季反彈的情況將面臨下行壓力，政府有機會加大政策寬鬆力度，以應對相關疫情帶來的下行壓力，特別是疫情直接影響的相關行業。該行估計，今年人民銀行會再降低存款準備金等，從而保持銀行間流動性寬鬆，引導市場利率下行。

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