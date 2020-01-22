惠譽：香港評級有下行壓力　調整需看一國兩制

評級機構惠譽國際信用評級高級董事兼亞太區主權評級主管Stephen Schwartz表示，目前香港主權信貸評級為「AA」，但展望「負面」，反映評級有下調壓力，該行會持續評估情況，但有關展望料將維持約1至2年時間。他表示，評級主要看國際商企是否認為香港擁有穩定營商環境，以及香港在一國兩制框架下所擁有的高度自治權。

他續指出，目前中港兩地評級有差異，反映香港作為特別行政區，擁有某程度的自治權。不過，隨着時間推移，兩地在治理和經濟上一體化程度加深，加上中央政府對香港事務發聲(vocal)的次數有所增加，認為香港所擁有的自治權正隨時間轉弱。

Schwartz預期，中國內地、香港及澳門之間的評級有「同化」(convergence)趨勢。上月惠譽將澳門主權信貸評級展望從「穩定」降至「負面」，他指出，澳門與香港一樣，其治理框架受到愈來愈多的審查。

去年香港經濟陷入結構性衰退，但該行預期香港今年經濟增長(GDP)為約1%。他表示，中美兩國簽訂首階段協議，令貿易戰升溫風險降低，外圍因素改善對香港經濟構成利好。但他認為，目前香港經濟前景仍視乎本地社會動盪何時獲平息，以及訪港旅客人數何時回升。他並不預期今年香港經濟會有強勁復甦。

提及湖北省武漢市上月起爆發新型冠狀病毒肺炎，他指，事件將會對香港經濟構成風險，參照2003年爆發「沙士」情況，高度依賴旅遊業和服務業的經濟體，例如香港，最容易受此類病毒恐慌爆發拖累。不過，目前該行仍了解武漢肺炎事件的影響，現時公布有關評估為時尚早。

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