青怡花園連環易手　盈翠半島兩房戶一周內跌價5%

二手買家最後衝刺，趕於農曆新年前買樓過年。青衣區本月暫時錄得約35宗買賣。美聯葉偉林稱，其中上車盤青怡花園佔至少4宗，日前更錄連環成交，包括5座高層F室兩房戶，實用面積343方呎，開價600萬元，減至583.8萬元沽出，呎價17,020元。

同屋苑1座另一個中層G室三房戶，實用面積547方呎，原先開價800萬元，減價至777萬元後獲承接，呎價14,205元。

區內的盈翠半島亦錄得本月第二宗成交。該行蘇順華指出，單位為8座低層F室，實用面積523方呎，開價920萬元，減價75萬元後，獲外區上車客以845萬元購入，呎價16,157元。據了解，同類型單位上周售890萬元，樓價再跌約5.1%。

－－－－－－