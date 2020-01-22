【港人悲歌】每3人就有兩個唔夠錢退休 儲備缺口更達...

友邦香港公布理想退休生活調查，發現受訪港人冀擁339萬港元作退休之用，而理想退休年齡平均為61歲。不過，有66%受訪者面對退休儲備不足問題，即是約每3個受訪者，就有2個「唔夠錢」退休，而且儲備缺口高達201萬元，創歷次調查新高。

調查指，「儲備不足人士」將面對兩種情況，第一是延遲10年退休，變相繼續工作至71歲，或需將每月生活費削減達8,696元。

另外，受訪者亦出現「儲得少」及「儲得遲」現象，每月撥作儲蓄或投資以實現退休計劃的金額，較上期調查減少8%，至5,289元。

46%受訪者亦表示，未有明確退休儲蓄或投資計劃，預計平均要到48歲才開始部署。

調查並指，受訪者普遍對「扣稅三寶」看法正面，約半數受訪者同意，強積金可扣稅自願性供款，合資格延期年金保單、自願醫保計劃吸引。不過分別有約三至五成受訪者，對各個產品「齋心郁唔行動」，僅停留在考慮階段，而未有實質購買行動。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，市民退休規劃「Hea做」的情況愈趨嚴重，建議市民及早準備退休儲蓄計劃，以發揮複息效應提升回報。此外，今個課稅年度將於3月底結束，市民應考慮從「扣稅三寶」入手，把握稅務扣減良機及加強退休和醫療保障。

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