大行估疫症大爆發機會低　金價偏軟短期料整固

金價周三(22日)有回吐，現貨金跌0.33%，報每安士1,552.98美元；反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數升0.08%，至97.664。有專家認為，黃金雖則作為避險資產，但料金價料無法開啟新升勢，後市恐跌逾20美元，主因是中國對武漢肺炎疫情作出反應，減輕了投資者對疫症全球大爆發的擔憂。

美銀稱，在這一輪危機中，中國更主動地更新情況，基於政府快速反應且死亡率低等原因，武漢新型冠狀病毒料對市場影響較小。

瑞銀亦指，過去一兩周金價延續調整趨勢，像美元和利率等關鍵因素，將再度成為金價後市去向的焦點。

另一金融機構AxiCorp表示，金價難以獲得動能，因股市仍受投資者關注，很多大戶依然等待入市機會。再者，中國農曆新年前的實貨黃金需求疲弱，印度似乎也有充足黃金庫存。

此外，有報道引述消息人士透露，美國與塔利班領導人接近達成和平協議，將令外國部隊撤出阿富汗，並結束長達18年的衝突。消息使市場對中東地緣局勢的擔憂情緒降溫，亦利淡金價表現。

若以「圖表派」技術分析來看，金價或會調整至每安士1,528美元才有支持。若跌穿，下一個支持位為每安士1,509美元。

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