馬來西亞意外減息0.25厘　央行：要先發制人

馬來西亞央行周三(22日)宣布，將隔夜政策利率下調0.25厘至2.75厘，以在全球經濟不確定性下支持本國經濟。此前接受調查的26位經濟學家中，僅有兩人預見到這一結果，同時是今年首個減息的東南亞國家。

馬來西亞經濟於去年開始感受到全球放緩的壓力，馬來西亞央行表明，調整政策利率「是一項先發制人的措施，目的是在價格穩定的情況下確保增長軌迹的改善」。

當地近期經濟數據可謂不溫不火，去年12月通脹年率略升溫至1%，符市場預期。不過，2019年全年累計通脹年率僅得0.7%。

另外，去年12月製造業採購經理指數(PMI)顯示工廠產出15個月來首次出現擴張。11月份工業產值按年增長2%，創5個月最大增幅。

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